На площі Ринок «Фест» збудує 5-поверховий готель

У внутрішньому дворику старовинних кам’яниць на площі Ринок холдинг «Фест» збудує новий готель. Відповідне рішення 9 серпня прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

ТзОВ «Кам’яниця Шимоновича» отримало містобудівні умови та обмеження на реконструкцію із надбудовою житлового будинку на площі Ринок, 15-А під апарт-готель.

Йдеться про будівництво на території ЮНЕСКО. У внутрішньому дворі кам’яниць на площі Ринок збираються відреконструювати житловий триповерховий флігель, який прибудоваий до існуючої будівлі.

Цей об’єкт відновлять, добудують два додаткові поверхи і облаштують тут 5-поверховий апарт-готель. Загальна площа будинку після всіх робіт становитиме 670 м кв.

В очільниці міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко зауважень до такого будівництва не було. Вона відзначила, що забудовник відкоригував проєкт відповідно до зауважень Консультативної ради.

При цьому чиновниця відзначила, що існуючий будинок у дворику на площі Ринок, 15-А потрібно відновити, бо в противному випадку «він завалиться». Таку ідею підтримав і міський голова Львова Андрій Садовий.

Існуючий флігель прибудований до кам’яниці Майстршимонівської, пам’ятки архітектури національного значення, втім за словами Лінії Онищенко, він не має пам’яткоохоронного статусу.

«Чи є це пам’ятка чи не є? У рішенні, яким взято на облік пам’ятку, чітко написано «площа Ринок, 15». Формально адреса площа Ринок, 15-А не є пам’яткою. Щодо цінності цієї офіцини: вона була збудована орієнтовно наприкінці XIX – на початку ХХ століття, перед I Світовою війною була розібрана як аварійна, після війни у 20-х роках на цьому місці збудували те, що ми маємо зараз. Тобто це є забудова початку ХХ століття, яка зараз є у дуже поганому стані. Проведено ґрунтовні дослідження всіх цінних елементів – муру і стіни старої офіцини. Їх буде збережено, все решта, очевидно, у межах існуючих габаритів треба реконструювати, бо ще трохи і цей будинок просто завалиться», – сказала Лілія Онищенко.

Майбутній апарт-готель у самому серці Львова матиме два десятки номерів, він знаходитиметься відразу по сусідству з літнім майданчиком на даху ресторану «Дуже висотка кухня», який теж є закладом «Фесту».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Кам’яниця Шимоновича» – фірма, яка займається нерухомістю. Існує з 2018 року і зареєстрована на площі Ринок, 15. Власником підприємства є ТОВ «Холдинг емоцій «!Фест».

Засновниками «Фесту» є Юрій Назарук, Андрій Худо і Дмитро Герасімов.

Зазначимо, що на засіданні 9 серпня виконком Львівської міськради також дозволив «Холдингу емоцій «!Фест» збудувати багатоповерхівку на вул. Героїв Майдану, що в історичному ареалі міста.

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