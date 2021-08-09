«Фест» збудує багатоповерхівку в історичному ареалі Львова

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив ТзОВ «Холдинг емоцій «!Фест» містобудівні умови та обмеження на зведення житлової багатоповерхівки на вул. Героїв Майдану, 17-А. Відповідне рішення прийняли 9 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Нове будівництво вестимуть в історичному ареалі Львова відразу біля колишньої президентської резиденції на вул. Глінки, 12, яку «Фест» викупив ще у 2015 році.

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Житло зводитимуть на земельній ділянці площею 0,037 га, яку сесія Львівської міськради нещодавно віднесла до зони Ж-2 – малоповерхової квартирної житлової забудови. Для такої зони в основному дозволені чотириповерхівки, однак допускаються й багатоквартирні житлові будинки до 6 поверхів включно.

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Водночас чинний генеральний план Львова визначає цю ділянку як територію, де можна будувати максимум чотири поверхи. Відтак затверджений мерією детальний план території суперечить генплану.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку аж на 97,3%, а також встановив, що висота майбутньої багатоповерхівки не повинна перевищувати 22,8 м, що перевищує встановлені висотні обмеження на будівництво в історичному ареалі.

У 6-поверхівці облаштують підземний паркінг на 13 місць, а на першому цокольному поверсі буде кав’ярня і СПА-центр.

Додамо, що власниками ТОВ «Холдинг емоцій «!Фест» є Юрій Назарук, Андрій Худо і Дмитро Герасімов.

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