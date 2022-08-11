В Стрию велосипедист в'їхав у автобус

10 серпня у Стрию на Львівщині 24-річний велосипедист в’їхав в автобус. Його з травмами госпіталізували до медзакладу. Про Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 24-річний велосипедист, місцевий житель, в’їхав у задню частину автобуса «Рута», яким керував мешканець одного з сіл району віком 58 років.

Внаслідок події велосипедист травмувався, його доставили у лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеженням волі на термін до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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