Удари з HIMARS по колонії в Оленівці – вигадка росіян, – CNN

російська версія вибуху в Оленівській в’язниці, внаслідок якого загинули українські військовополонені, сфабрикована, і системи HIMARS не мають до цього жодного стосунку. До такого висновку дійшли журналісти CNN у своєму розслідуванні, пише Укрінформ.

Журналісти проаналізували відеокадри та фотографії з місця події, супутникові знімки до і після нападу, а також долучили до роботи експертів-криміналістів та фахівців зі зброї.

«Експерти, з якими консультувалася CNN, відкидають можливість удару HIMARS по Оленівці, але не можуть сказати точно, як саме було вбито й поранено таку кількість полонених… Однак більшість ознак вказують на інтенсивний вогонь, хоча за словами кількох свідків, не було чути звуків наближення ракети», – йдеться у розслідуванні.

Для порівняння, CNN опублікував супутникові знімки того, що залишилося від складу в Новій Каховці. Удар по цьому складу був завданий HIMARS згідно з повідомленнями як Києва, так і москви.

Також CNN наводить супутникові знімки тюремного барака в Оленівці до та після пожежі. На знімку після пожежі видно, що вирви, як після удару HIMARS, немає, а територія навколо барака не постраждала, що при ударі РСЗВ було б неможливо.

У розслідуванні зауважують, що вранці 29 липня лише через кілька годин після вбивства понад 50 українських військовополонених російський пропагандист на місці подій показав по телебаченню нібито залишки американської ракети HIMARS.

Це був «початок повномасштабного наступу російських ЗМІ з меседжем настільки ж цинічним, як і жорстоким», кажуть у CNN. Згідно з московською версією подій, Україна вбила своїх власних солдатів ударом HIMARS, бо нібито не хотіла, аби вони зізнавалися у воєнних злочинах, і щоб відбити в інших бажання здаватися в полон.

Як повідомляв Львівський портал, 29 липня в окупованій Оленівці від вибуху загинули 53 українських захисників, що перебували у російському полоні. Більшість із них – легендарні оборонці Маріуполя із «Азовсталі».

Всі деталі шокуючого воєнного злочину читайте у матеріалі Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених.

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Фото: Planet Labs, SkySat, Maxar