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У ЗСУ спростовують свою причетність до вибухів поблизу білоруського аеродрому

Наталя Дуляба

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У Збройних Силах України заявляють, що не мають стосунку до вибуху в районі білоруського аеродрому «Зябровка» поблизу Гомеля. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише Українська правда.

У представника Генштабу поцікавилися, чи причетні ЗСУ до вибуху на аеродромі «Зябровка», який стався напередодні. З цього аеродрому неодноразово злітали російські літаки і запускали ракети по Україні.

Олексій Громов відповів, що наразі є лише інформація від оборонного відомства білорусі, яке повідомляло про нібито загорання «однієї з одиниць техніки».

«На аеродромі “Зябровка” дійсно були вибухи, напередодні були подібні вибухи на аеродромі “Саки”. Кожен військовослужбовець ЗСУ, кожен підрозділ намагався би таку “зірочку за збитий” прималювати собі. Але на цей час ми маємо лише ті факти, які коментують міноборони білорусі і міноборони росії», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня з’явилися повідомлення, що в районі аеродрому «Зябрівка», який знаходиться недалеко від білоруського міста Гомель, було чути вибухи та видно спалахи.

Згодом міністерство оборони білорусі озвучило офіційну версію нічних вибухів та спалахів на цьому військовому аеродромі, заявивши, що це нібито загорілась «одна з одиниць техніки».

«Беларускі Гаюн», який відслідковує пересування російської військової техніки на території білорусі, згодом показав відео вибуху:

Усього було зафіксовано не менше 8 спалахів. Встановити зв’язок спалахів/вибухів із будь-якими навчаннями збройних сил рб також поки не вдалося.

Як відомо, на аеродромі у Зябровці дислокується угруповання російської армії зі значною кількістю техніки: близько 10 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», дві одиниці ЗРГК «Панцир», а також ОТРК «Іскандер». Крім цього, там прикопані танки та БМП.

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