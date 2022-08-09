Білорусь анонсувала спільні з рф військові навчання

Військово-повітряні та сили ППО Білорусі проведуть у серпні військові навчання, зокрема і на російському полігоні. Про це в Телеграмі повідомила Міністерство оборони Білорусі.

Навчання проведуть в період з 9 по 25 серпня на території Республіки Білорусь та 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування Повітряно-космічних сил російської федерації.

«Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону “Ашулук”», – йдеться в повідомленні.

До навчань залучаються: особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти «Військова академія Республіки Білорусь».

За їхніми словами, метою навчань є підвищення злагодженості з’єднань та військових частин під час виконання завдань за призначенням.

Як повідомляв Львівський портал, за даними Генштабу, ймовірність наступу рф із території Білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою, проте не виключені збройні провокації для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві.

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