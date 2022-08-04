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Ймовірність наступу з Білорусі залишається низькою, – Генштаб

Ольга Денисяка

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Імовірність наступу противника з території білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою.
Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Укрінформ.

«Військова активність сил рф, що дислоковані на території білорусі, є незначною, ознак формування зс рф ударного угруповання для проведення наступальних дій з території білорусі не фіксувалось. Імовірність проведення наступу противника з території білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Однак загроза нанесення ракетних та авіаційних ударів по території України залишається», – сказав він.

За словами Громова, основні зусилля кремля були зосереджені протягом тижня на веденні бойових дій насамперед на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Волинському, Житомирському напрямках та Київському обстановка протягом тижня залишалась контрольованою і суттєвих змін не зазнала.

Громов також повідомив, що в рамках доукомплектування російських окупаційних військ на території України розглядається перекидання частки військовослужбовців рф із Сирії на територію України.

Додамо, що у Львові напрацювали план дій, якщо відубдеться вторгнення з боку Білорусі. У кожному районі Львова створять штаби оборони та продовжать формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.

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