На війні загинули ще двоє львів’ян

У боях із російськими окупантами загинули львів’яни Юрій Стрельцов і Сергій Тріль. У п’ятницю, 12 серпня, місто проведе в останню путь своїх Героїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

25-річний сержант Юрій Стрельцов народився у Львові, закінчив СЗШ №63. Вищу освіту здобув у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, де додатково навчався на кафедрі військової підготовки та став молодшим лейтенантом.

У 2018-2019 роках Юрій Стрельцов проходив військову службу в лавах оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ. У 2021-му вступив до лав 128 окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід». З початком повномасштабного російського вторгнення захищав Україну в Запорізькій області.

У Юрія Стрельцова залишились батьки та брат.

29-річний львів’янин Сергій Тріль навчався у ліцеї №51 та у у Вищому професійному училищі №20.

Протягом 2014-2015 років проходив військову службу в лавах Нацгвардії України. Солдат. З перших днів повномасштабного російського вторгнення захищав Україну у складі 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

У Сергія Тріля залишились донька та син.

Поховають обох захисників України на Личаківському кладовищі. Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. 12 серпня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Опісля похоронна процесія попрямує до Личаківського кладовища за таким маршрутом: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту вивісять синьо-жовті прапори із жалобною стрічкою.

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