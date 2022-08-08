На Львівщині викрили групу наркоторговців

На Львівщині правоохоронці викрили злочинну групу з п’яти осіб, які займалися збутом наркотиків на території Львова та області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, зловмисники збували канабіс, а також амфетамін та психотроп «МДМА» у Львові та на території області. «Клієнтів» вони шукали через Телеграм-канал та збували шляхом «закладок». Оплатити «товар» можна було за допомогою криптовалют.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили п’ятеро осіб – 22-річний організатор, двоє складменів, двоє закладчиків та їхні посібник, віком від 21 до 28 років. Усі фігуранти є мешканцями Львова та області.

Під час обшуків у домівках та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили канабіс та амфетамін, електронні ваги, зіп-пакети, чорнові записи, гроші, а також інші речові докази. Також поліцейські вилучили 17 «закладок» амфетаміну, загальною вагою близько 17 грамів.

Окрім того, поліцейські вилучили у зловмисників пістолет та набої до нього. Усе скеровано на експертне дослідження.

Двом фігуратам, зокрема організатору та складмену, суд обрав апобіжні заходи – тримання під вартою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

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