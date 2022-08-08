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Морпіхи показали, як знищили сховки окупантів

Наталя Дуляба

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Українські морпіхи викрили місце, де переховуються окупанти разом зі своєю зброєю, і знищили їх. Про це йдеться на сторінці Військово-морських Сил у Facebook.

Військові не називають ні приблизне місце ліквідації рашистів, ні коли це сталось. Успішну роботу вони назвали трилером «Загадкова історія зникнення російських солдат».

На опублікованому відео видно, як пара окупантів тягне гілляччя, аби прикрити ним, вочевидь, техніку чи зброю. Після того, як вояки заходять у напівзруйновану будівлю, бійці 503 бригади морської піхоти відкривають вогонь:

Нагадаємо, напередодні ЗСУ продовжували нищити склади росіян і їхні опорні пункти на Херсонщині. Також у ніч на 8 серпня наші військові за допомогою HIMARS розгромили місця дислокації окупантів у Мелітополі.

А на півночі Харківщини наші захисники ліквідували російських спецпризначенців і їхній склад з артилерійськими боєприпасами.

Загалом втрати росії у війні проти України вже перевищили 42 тисячі військових. Йдеться лише про загиблих, кількість поранених у рази вища. Детальніше про втрати ворога у техніці читайте за цим посиланням.

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