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На Харківщині знищили російських спецпризначенців

Наталя Дуляба

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ЗСУ викрили місце базування російських спецпризначенців на півночі Харківської області і успішно їх ліквідували разом зі складом боєприпасів. Про це йдеться на сторінці Національної гвардії у Facebook.

Розвідники-нацгвардійці виявили місце, де на Харківщині російський підрозділ спецпризначенців влаштував свою базу. Координати вони оперативно передали артилеристам, які зробили свою справу.

Крім ліквідації окупантів, українські військові знищили ще й склад артилерійських боєприпасів, який ворог облаштував в ангарі.

На відео видно палаючу будівлю, у якій засіли російські спецпризначенці, а також як вибухають боєприпаси:

Нагадаємо, напередодні ЗСУ продовжували нищити склади росіян і їхні опорні пункти на Херсонщині. Також у ніч на 8 серпня наші військові за допомогою HIMARS розгромили місця дислокації окупантів у Мелітополі.

Загалом втрати росії у війні проти України вже перевищили 42 тисячі військових. Йдеться лише про загиблих, кількість поранених у рази вища. Детальніше про втрати ворога у техніці читайте за цим посиланням.

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