З українських портів вийшов другий караван з продовольством

У неділю, 7 серпня, з портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов другий караван з українським продовольством – три судна з Чорноморська та ще одне з Одеси. Про це йдеться у Facebook Міністерства інфраструктури України.

На борту чотирьох балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND є майже 170 тис. тонн агропродукції. Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

Як зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, найближчим часом планують забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Крім того, до експорту продовольства приєднають порт «Південний».

«Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації Ініціативи порт «Південний». Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць», – прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Нагадаємо, зранку 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

Менше ніж через добу після цього російські війська випустили чотири ракети типу «Калібр» по Одеському торговому порту. Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві – влучили в насосну станцію. Зерносховище вціліло.

В українському МЗС такі дії окупантів жорстко засудили і назвали «плювком володимира путіна в обличчя генсеку ООН та президенту Туреччини».

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

Конгресвумен Вікторія Спартц назвала «зернову угоду» – провалом та закликала ООН призупинити її. За словами Спартц угода є недосконалою і не має належних механізмів виконання.

Наразі в українських зерносховищах накопичено збіжжя на 10 мільярдів доларів.