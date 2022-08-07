Десантники показали, як британськими гаубицями нищать окупантів

Британські 105-мм артилерійські системи ефективно допомагають воїнам десантно-штурмових військ знищувати російських окупантів на півдні України. Про це йдеться у Facebook Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У командування ДШВ наголошують, що артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України вже добре опанували та на практиці застосовують британські 105-мм гаубиці L119. Саме на Херсонщині вони допомагають українським гармашам ефективно уражати та знищувати вогневі цілі противника.

«Неабияким чинником є її швидкострільність та мобільність, а від цього в реаліях сучасного бою, залежить живучість артилерійських систем та їх розрахунків», – йдеться в повідомленні.

Десантники опублікували відео, на якому показали, як знищують російських окупантів за допомогою британської зброї. Подивитись його можна за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, 21 липня стало відомо, що Велика Британія найближчими тижнями поставить в Україну десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотних літальних апаратів і 1600 одиниць протитанкової зброї.

У британському Міноборони підкреслили, що поставка нового обладнання значно посилить підтримку України у її боротьбі з російським вторгненням.

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