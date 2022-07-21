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Британія надішле Україні десятки гаубиць, протитанкову зброю і безпілотники

Наталя Дуляба

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Велика Британія найближчими тижнями поставить в Україну десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотних літальних апаратів і 1600 одиниць протитанкової зброї. Про це пише Європейська правда з посиланням на міністра оборони Британії Бена Воллеса.

У британському Міноборони підкреслюють, що поставка нового обладнання значно посилить підтримку України у її боротьбі з російським вторгненням.

Так, незабаром із Великобританії надійдуть понад два десятки самохідних установок M109 калібру 155 мм і 36 артилерійських установок L119 калібру 105 мм.

Також у своєму звіті Бен Воллес додав, що будуть надані радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби та понад 50 тисяч боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів.

Британія надішле ще понад 1600 одиниць протитанкової зброї в найближчі тижні, а також безпілотники, включно з боєприпасами до них.

«Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом із нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення путіна», – заявив Воллес.

Збільшення допомоги відбувається після того, як наприкінці червня прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що Велика Британія надасть Україні ще 1 мільярд фунтів стерлінгів військової підтримки. Таким чином країна подвоїть суму військової підтримки, наданої Україні з початку повномасштабного вторгнення росії.

У середині червня Великобританія заявила, що купила для України 20 САУ M109.

Зазначимо, що самохідна артилерійська установка M109 – основна САУ армії США, яка з’явилась ще на початку 60-х років. Вона має безліч модернізацій.

Ця система є однією з наймасовіших у світі та перебуває на озброєнні понад 40 країн світу. Вона може стріляти 155 мм калібром у різних модифікаціях снаряда на відстань до 30 км.

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