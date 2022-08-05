Під Львовом потяг переїхав чоловіка

У селі Суховоля вантажний потяг переїхав насмерть 64-річного жителя Рудного. Поліцейські розслідують обставини загибелі чоловіка у Львівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, наїзд стався вранці 4 серпня, близько 9.20, на ділянці перегону Мшана – Рудно, у селі Суховоля.

Як попередньо встановили правоохоронці, вантажний потяг здійснив наїзд на 64-річного жителя селища Рудно, який переходив колію в недозволеному місці.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян – будьте максимально уважними та обережними, перебуваючи на залізничних станціях, переходьте колії тільки у встановлених місяцях, переконавшись у відсутності потяга.

Раніше Львівський портал повідомляв, що поблизу Львова поїзд насмерть збив відразу двох людей.

Також цього року на залізничній станції «Сихів» потяг насмерть збив 14-річну школярку.

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