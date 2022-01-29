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Поблизу Львова поїзд насмерть збив двох людей

Аліса Белей

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На Львівщині поїзд сполученням «Ужгород – Лисичанськ» збив чоловіка та жінку. Від отриманих травм обоє загинули. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок на залізниці стався у суботу, 29 січня, орієнтовно о 02:15 на 1500 кілометрі перегону «Щирець – Глинна-Наварія».

Тут потяг №46 сполученням «Ужгород – Лисичанськ» збив двох мешканців Пустомит. 51-річна жінка внаслідок наїзду загинула на місці події, а 42-річний чоловік помер у лікарні міста Пустомити. Причини та обставини події встановлюються.

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