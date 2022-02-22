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На залізничній станції «Сихів» потяг насмерть збив 14-річну школярку

Ольга Денисяка

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22 лютого на залізничній станції «Сихів» у Львові потяг наїхав на 14-річну дівчинку. Поліція розглядає версію самогубства. Про це повідомляє Львівський портал.

Першими про нещасний випадок повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони ЛМР. У повідомленні йшлось, що 22 лютого близько 09:50 год. у Львові на залізничній станції «Сихів» (вул. Зелена, 308), пасажирський поїзд сполученням «Чернівці-Львів» наїхав на невідому жінку.

Згодом деталі нещасного випадоку розповіли у відділі комунікаії Нацполіції Львівщини. Попередньо встановлено, що дівчина могла кинутись під потяг з наміром вкоротити собі віку.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилась учениця однієї з львівських шкіл віком 14 років. Поліцейські встановлюють обставини загибелі дівчини. Вирішується питання правової кваліфікації події.

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Як повідомляв Львівський портал, 21 лютого у Самборі під колесами потяга загинув 37-річний місцевий мешканець.

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