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До всіх шкільних укриттів планують підключити Інтернет

Ольга Денисяка

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Міністерство цифрової трансформації запускає ініціативу «Wі-Fі в укриттях закладів освіти», згідно з якою до 1 вересня планують провести інтернет до бомбосховищ. Про це повідомив у Телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зараз у школах, дитсадочках, училищах та університетах активно обладнують укриття до старту нового навчального року. Ключове питання — це підключення Wі-Fі», – повідомив міністр.

За словами Федорова, Мінцифри вже отримало перші 2500 роутерів та 1000 модемів від телеком-бізнесу, які поїдуть до навчальних закладів. Завдяки інтернету в укриттях діти та вчителі навіть під час повітряних тривог зможуть продовжити навчання.

Щоб отримати інтернет-обладнання, представникам навчальних закладів необхідно заповнити онлайн-форму.

«Незабаром відкриємо публічний дашборд, де в реальному часі можна буде відстежувати, скільки отримано заявок і звідки. Там кожен зможе перевірити якість інтернету в укриттях завдяки спідтестам», – пообіцяв Федоров.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, Львівська ОВА пропонує школам очний формат навчання, але вимагає облаштувати укриття.

Станом на початок серпня на Львівщині близько 43% навчальних закладів забезпечені укриттями і зможуть розпочати навчальний рік в очному форматі.

Раніше в Міносвіти заявили, що навчальний процес в режимі офлайн в Україні почнеться лише там, де освітні заклади підтвердять умови безпеки для дітей та педагогів.

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