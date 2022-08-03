ОСТАННІ НОВИНИ

25 тисяч українців помилково отримали 6500 гривень «єПідтримки»

Ольга Денисяка

|

Понад 25 тисяч українців отримали допомогу 6500 грн в рамках програми «єПідтримка» помилково. Вони були працівниками бюджетних установ і не мали права на ці виплати. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє УНІАН.

За словами міністра, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка» за період з 7 по 31 березня 2022 року. За цей допомогу отримали майже 4,8 млн людей. З’ясувалось, що 25,5 осіб є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги.

Міністр зауважив, що на небюджетний рахунок Мінекономіки повернули  близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.

«Станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто кошти у сумі близько 12 млн гривень, із них: майже 9 млн гривень – фізичними особами за результатами вжитих заходів щодо повернення коштів за наслідками проведеної верифікації державних виплат, а майже 3 млн грн – кошти повернуті уповноваженими банками, як невикористана одноразова матеріальна допомога в рамках програми “єПідпримка”», – заявив Сергій Марченко.

Як повідомляв Львівський портал, 7 липня уряд закінчив виплати за програмою «єПідтримка», яку запустили в березні. Нею скористалися майже 5 мільйонів українців.  Сума всіх виплат склала 30,9 мільярда гривень.

Подати заявку на «єПідтримку» можна було до 31 березня.

Оформити допомогу від держави у розмірі 6 500 гривень могли наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

всі статті
Львівський портал