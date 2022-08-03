25 тисяч українців помилково отримали 6500 гривень «єПідтримки»

Понад 25 тисяч українців отримали допомогу 6500 грн в рамках програми «єПідтримка» помилково. Вони були працівниками бюджетних установ і не мали права на ці виплати. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє УНІАН.

За словами міністра, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка» за період з 7 по 31 березня 2022 року. За цей допомогу отримали майже 4,8 млн людей. З’ясувалось, що 25,5 осіб є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги.

Міністр зауважив, що на небюджетний рахунок Мінекономіки повернули близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.

«Станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто кошти у сумі близько 12 млн гривень, із них: майже 9 млн гривень – фізичними особами за результатами вжитих заходів щодо повернення коштів за наслідками проведеної верифікації державних виплат, а майже 3 млн грн – кошти повернуті уповноваженими банками, як невикористана одноразова матеріальна допомога в рамках програми “єПідпримка”», – заявив Сергій Марченко.

Як повідомляв Львівський портал, 7 липня уряд закінчив виплати за програмою «єПідтримка», яку запустили в березні. Нею скористалися майже 5 мільйонів українців. Сума всіх виплат склала 30,9 мільярда гривень.

Подати заявку на «єПідтримку» можна було до 31 березня.

Оформити допомогу від держави у розмірі 6 500 гривень могли наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп.

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