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єПідтримкою скористалися майже 5 мільйонів українців

Анастасія Диняк

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Уряд закінчив виплати за програмою єПідтримки, яку запустили в березні. Нею скористалися майже 5 мільйонів українців. Про це повідомили у пресслужбі Урядового порталу.

Так, у четвер, 7 липня, під час засідання Кабінету Міністрів прем’єр Денис Шмигаль заявив, що усі громадяни, які подавали заяву на виплату 6 500 гривень підтримки, отримали кошти. З березня Уряд отримав майже 5 мільйонів заяв від українців.

За даними прем’єр-міністра, сума всіх виплат склала 30,9 мільярда гривень. Надалі на картку єПідтримка можна буде отримати дохід від військових облігацій.

«Спільна робота та підтримка один одного — це формула успіху нашої держави й перемоги у війні. Тому Уряд після початку повномасштабної війни максимально допомагає і регіонам, і громадам, і громадянам», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 8 березня наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп могли оформити допомогу від держави у розмірі 6 500 гривень.

Подати заявку на «єПідтримку» можна було до 31 березня.

Станом на 25 березня У межах програми «єПідтримка» Україна вже виплатила більше 20 мільярдів гривень.

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