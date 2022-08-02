Канада розширила санкції проти росії

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у вівторок оголосила про запровадження додаткових санкцій у зв’язку з незаконним і невиправданим вторгненням росії в Україну. Про це повідомляє Європейська правда.

Нові санкції стосуються 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які «причетні до безглуздого кровопролиття президента росії владіміра путіна, зокрема жахливі події в Бучі».

«Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі наявні засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі», – зазначається в пресрелізі уряду Канади.

Крім того, Канада продовжує працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб координувати дії та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.

«Ми не дозволимо володимиру путіну та його помічникам діяти безкарно. Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить працювати зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб притягнути її до відповідальності. Канада підтримує Україну«, – наголосила Мелані Жолі.

Нагадаємо, минулого місяця Канада запровадила персональні санкції проти ще 29 осіб у зв’язку з агресивною війною росії проти України. Зокрема, у списку – Владімір Гундяєв (Кирил), речниця МЗС рф Марія Захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва.

За даними канадського уряду, з моменту незаконної окупації Криму росією в 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб. Після вторгнення рф в Україну Оттава запровадила санкції проти понад 1150 додаткових фізичних та юридичних осіб із росії, Україні та Білорусі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.