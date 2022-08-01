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Росіяни вбили мирних мешканців на Донеччині

Анастасія Диняк

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Російські окупанти атакували Донеччину. Унаслідок обстрілу двоє людей загинули та ще 19 отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Так, в неділю, 31 липня, російські військові обстріляли міста Бахмут, Авдіївку, Торецьк, Мар’їнку, Соледар та село Ягідне Бахмутського району на Донеччині. Ворог завдав ударів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню «ГРАД» та «УРАГАН».

Унаслідок обстрілів у Бахмуті та Соледарі загинули двоє місцевих мешканців. Окрім того, з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та переламами до лікарень доставлені 19 людей.

Окупанти зруйнували багатоповерхівки та будинки приватного сектору, господарські споруди, гаражі і автомобілі.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у 9 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Фото: обласна прокуратура Донеччини

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