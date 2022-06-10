В Польщі зафіксували перший випадок мавпячої віспи

У Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи. Про це пише Українська правда з посиланням на інформагенцію PAP та міністра охорони здоров’я країни Адама Нездельського.

Разом із тим віспу мавп у Польщі підозрюють у 10 пацієнтів, їхні зразки наразі досліджуються.

Пацієнт, якого госпіталізували з підтвердженим діагнозом, перебуває в ізоляції в одній з лікарень Варшави.

Зазначимо, раніше мавпячу віспу вже зареєстрували у 10 країнах Європи, зокрема в Іспанії, Португалії, Німеччини, Бельгії, Франції, Нідерландів, Італії та Швеції.

Мавпяча віспа – інфекційне захворювання, яке притаманне регіонам Західної і Центральної Африки. Вона характеризується висипами на шкірі, слабкістю, лихоманкою тощо.

Хвороба поширюється нестрімко і зазвичай минає за 2-4 тижні.

Нагадаємо, на початку травня віспу мавп стали виявляти в Європі. У Нігерії зафіксували смерть людини від цієї недуги. В Україні наразі немає підтверджених випадків хвороби.

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