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Росіяни вночі двічі обстрілювали Харків

Анастасія Диняк

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Російські окупанти знову атакували Харків. Зокрема влучили у навчальний заклад. Про це Львівському порталу повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Так, у суботу, 30 липня, близько 3:00 год. росіяни обстріляли Харків. Один зі снарядів влучив у будівлю одного з навчальних закладів. Інформації про постраждалих наразі немає.

«Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло в Слобідський район, у будівлю одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС», – зазначив Терехов.

Окрім того, близько 4:00 год. по місту був ще один серйозний удар. Терехов зазначив, що наразі з’ясовують місце «прильоту».

Нагадаємо, 29 липня російські війська обстріляли Харків і влучили, зокрема, в будівлю одного з вищих навчальних закладів.

Також 23 липня, російські окупанти знову обстріляли Харків. Боєприпаси влучили у житловий будинок та університет.

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