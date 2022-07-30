Росіяни вночі двічі обстрілювали Харків

Російські окупанти знову атакували Харків. Зокрема влучили у навчальний заклад. Про це Львівському порталу повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Так, у суботу, 30 липня, близько 3:00 год. росіяни обстріляли Харків. Один зі снарядів влучив у будівлю одного з навчальних закладів. Інформації про постраждалих наразі немає.

«Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло в Слобідський район, у будівлю одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС», – зазначив Терехов.

Окрім того, близько 4:00 год. по місту був ще один серйозний удар. Терехов зазначив, що наразі з’ясовують місце «прильоту».

Нагадаємо, 29 липня російські війська обстріляли Харків і влучили, зокрема, в будівлю одного з вищих навчальних закладів.

Також 23 липня, російські окупанти знову обстріляли Харків. Боєприпаси влучили у житловий будинок та університет.