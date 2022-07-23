У Харкові ворог обстріляв житловий будинок й університет

У суботу вранці, 23 липня, російські окупанти обстріляли Харків. Боєприпаси влучили у житловий будинок та університет. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Близько 07:00 год. ранку мер Харкова сповістив про «приліт» у районі центру міста. Одна людина постраждала.

Ближче до 10:00 год. Ігор Терехов повідомив про ще один результат обстрілу російських окупантів – університет.

Від удару у будівлі і в будинках поруч повибивало шиби, біля вишу пошкоджений пам’ятник архітектору Олексію Бекетову, а перед входом утворилась велика вирва від боєприпасу. Жертв немає.

«Першим сьогодні був житловий будинок. Тепер – університет. Ні перший, ні другий навіть не нагадує військовий об’єкт», – написав Ігор Терехов.

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