Росіяни обстріляли ВНЗ в центрі Харкова

Зранку 29 липня російські війська обстріляли Харків і влучили, зокрема, в будівлю одного з вищих навчальних закладів. Про це в Телеграмі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, окупанти обстріляли центр міста о четвертій ранку. Влучання були у двоповерховий будинок та в будівлю ВНЗ. Зараз рятувальники розбирають завали.

«О 04:09 два “прильоти”. Обидва до центральної частини міста. В одному випадку потрапляння до двоповерхового будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку “приліт” до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова», – йдеться в повідомленні.

Мер додав, що поки інформації про постраждалих чи загиблих немає.

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