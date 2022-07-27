В Україні тимчасово заборонили примусове стягнення боргів за комуналку, але не для всіх

Верховна Рада України ухвалила закон, яким на час дії воєнного стану заборонила примусове стягнення боргів за житлово-комунальні послуги для окремих категорій громадян. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Йдеться про законопроєкт №7531. Ним парламент вніс зміни до ЗУ «Про виконавче провадження» щодо стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги під час воєнного стану. «За» проголосували 312 депутатів.

Водночас Железняк пояснює, що заборона на примусове стягнення боргів за комуналку стосується не всіх українців. Ця норма поширюється на послуги:

в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій;

у громадах, які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом МінТот;

якщо стягнення за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.

Нагадаємо, ще раніше президент Володимир Зеленський попередив, що опалювальний сезон 2022/2023 буде найважчим в історії незалежної України. Однак в уряді запевнили, що тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

За останніми даними, на Львівщині мешканці заборгували майже 2 млрд грн за газ. Ще до повномасштабної війни саме газ завжди становив левову частку у структурі всіх боргів за комуналку в області.

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