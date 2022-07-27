У Львові провели першу трансплантацію кісткового мозку дитині

Фахівці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру успішно виконали першу аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Про це у Facebook повідомив керівник клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Роман Кізима.

«Перша трансплантація – done! Ми успішно виконали першу у Львові аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Це видатна та очікувана подія для нашого центру та команди! Дякуємо нашій маленькій пацієнтці за терплячість, а її сім’ї та усім нашим залученим колегам за довіру до нас! Це чудове завершення грандіозного проекту з Fondazione Rosa Pristina, Soleterre Onlus та Благодійний фонд Запорука та водночас початок нового», – повідомив Роман Кізима.

Зазначимо, що в лютому у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі відкрили Клініку трансплантації кісткового мозку у дітей. Це перший та єдиний медзаклад Західної України, де проводитимуть такі операції.

Додамо, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, відомий у народі як Чорнобильська лікарня, розташований у Львові на вул. Дністерській, 27.

Тут щороку допомогу отримують понад 200 онкохворих дітей. Детальніше про те, як потрапити на прийом до лікаря, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, МОЗ назвало Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр кращою дитячою лікарнею України 2021 року.

Пересадку кісткового мозку у цьому медзакладі оплачує держава. Також торік лікарні дозволили проводити трансплантацію органів від померлих донорів.

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