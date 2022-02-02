Львівська дитяча лікарня проводитиме безкоштовну пересадку кісткового мозку

У середу, 2 лютого, уряд розширив перелік медичних установ, у яких всі трансплантації кісткового мозку оплачуються Міністерством охорони здоров’я. До списку із 6 лікарень, додали ще 3, серед них – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, що на вул. Дністерській, 27, у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Відтепер, проводити трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин, тобто кісткового мозку, у межах пілотного проєкту зможуть:

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр;

клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами;

Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня.

Для маленьких пацієнтів операція є безкоштовною. Усі витрати за проведені трансплантації повністю відшкодовуватимуться із державного бюджету.

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До слова, наразі жоден медичний заклад у Львові не займається трансплантацією кісткового мозку.

«Розширення кола учасників пілотного проєкту сприятиме збільшенню кількості трансплантацій кісткового мозку в Україні, покращенню якості та доступності до високотехнологічної медичної допомоги, а також продовжуватиме розвиток трансплантації як одного з пріоритетних напрямів охорони здоров’я», – повідомили у МОЗ.

Як повідомляв Львівський портал, в медзакладі завершили реконструкцію «Клініки онкології та трансплантації кісткового мозку» та створили перший у західній Україні «Кріобанк». Крім того, медичний персонал пройшов відповідне навчання.

Як повідомляв Львівський портал, цього року у Львові також планують проводити трансплантації кісткового мозку дорослим. У Першому територіальному медичному об’єднанні відкриють відділення трансплантантації кісткового мозку на 12 боксів і розпочнуть надавати допомогу українцям з раком крові, лімфомами та імунодефіцитами.

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