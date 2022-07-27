Росіяни обстрілюють Донеччину

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Авдіївці та Торецьку. Окрім того, ворог обстріляв готель у Бахмуті. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У середу, 27 липня, росіяни обстріляли готель у Бахмуті. За попередніми даними, є загиблі та поранені. Наразі триває рятувальна операція.

Окрім того, у Торецьку ворожі ракети влучили у приватний сектор та гаражі, загиблих та поранених немає. В Авдіївці росіяни тричі застосували артилерію, поціливши у центр міста та АКХЗ.

Також окупанти атакували Курахове, Гірник, Гострий та Курахівку. Обстріляли й Красногорівку, Очеретинську та Іллінівську громади.