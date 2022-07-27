Окупанти обстріляли готель у Бахмуті: є загиблі та поранені

Зранку 27 липня російські окупанти обстріляли готель у Бахмуті на Донеччині. Внаслідок удару є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«У Бахмуті росіяни поцілили у готель — за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція», – заявив Павло Кириленко.

Водночас у ГУ ДСНС Донецької області повідомили, що Бахмут обстріляли близько 07:00 год. В результаті обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю.

Загалом, з початку проведення робіт, на місці події виявили тіло однієї загиблої особи, постраждало ще четверо осіб.

«О 9:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Підтримується акустичний контакт із однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи. Роботи по розбору завалів продовжуються», – йдеться в повідомленні.

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