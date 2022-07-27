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Байден одужав після коронавірусу

Наталя Дуляба

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Особистий лікар президента США Кевін О’Конор підтвердив повне одужання 79-річного Джо Байдена після перенесеного коронавірусу. Про це пише Укрінформ.

Офіційний звіт лікаря президента США оприлюднив Білий дім. У документі йдеться, що вранці 27 липня і ввечері напередодні Джо Байден мав негативні тести на вірус SARS-CoV-2.

«Президент Байден завершив п’ятиденний курс препарату Paxlovid 36 годин тому. Станом на сьогодні він провів п’ять повних днів ізоляції. У нього немає температури, він припинив прийом будь-якого ацетамінофену (Тайленолу) протягом останніх 36 годин», – вказано у звіті.

Разом із тим лікар додає, що симптоми хвороби у Джо Байдена уже практично зникли. Зважаючи на все це, глава США виховить зі суворого карантину.

Як повідомляв Львівський портал, про те, що Джо Байден захворів на коронавірус, стало відомо 21 липня. Саме в цей час у Штатах із офіційним візитом перебувала перша леді України Олена Зеленська. Вона мала зустріч із президентом США та його дружиною.

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