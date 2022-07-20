Олена Зеленська виступила у Конгресі США

Перша леді України Олена Зеленська виступила з промовою у Конгресі США. Про це пише Радіо Свобода.

Так, Зеленська закликала світ надати Україні зброю для захисту своїх територій.

«Я прошу річ, яку я б хотіла ніколи не просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю. А щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу вас протиповітряну оборону. Щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, дитячі кімнати і цілі сім’ї», – сказала перша леді.