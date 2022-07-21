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Президент США підхопив коронавірус

Андрій Котенський

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Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Наразі він відчуває легкі симптоми та почав приймати ліки. Про це повідомила речниця Білого Додому Карін Жан-П’єр, передає Громадське.

Позитивний результат на COVID-тест Байден отримав зранку 21 липня. Він повністю вакцинований і двічі ревакцинований.

Перед цим президент США зробив турне з офіційними візитами до країн Близького Сходу. Попередній тест Байдена на COVID-19, що був взятий 19 липня показав негативний результат.

Наразі Джо Байден за вказівками епідеміологів перебуває на самоізоляції у Білому домі та почав приймати таблетки від коронавірусної хвороби Paxlovid.

Президент США продовжить виконувати свої обов’язки під час самоізоляції. Так, вранці він спілкувався телефоном з членами персоналу Білого дому та візьме участь у запланованих зустрічах телефоном та через Zoom із резиденції.

Згідно з протоколом Центру з контролю та профілактики захворювань США, Байден має бути на самоізоляції, доки не отримає негативний результат тесту на коронавірус.

У Білому домі пообіцяли щоденно надавати оновлену інформацію про стан президента, оскільки він продовжує виконувати всі обов’язки в офісі, перебуваючи в ізоляції.

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