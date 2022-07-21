Президент США підхопив коронавірус

Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Наразі він відчуває легкі симптоми та почав приймати ліки. Про це повідомила речниця Білого Додому Карін Жан-П’єр, передає Громадське.

Позитивний результат на COVID-тест Байден отримав зранку 21 липня. Він повністю вакцинований і двічі ревакцинований.

Перед цим президент США зробив турне з офіційними візитами до країн Близького Сходу. Попередній тест Байдена на COVID-19, що був взятий 19 липня показав негативний результат.

Наразі Джо Байден за вказівками епідеміологів перебуває на самоізоляції у Білому домі та почав приймати таблетки від коронавірусної хвороби Paxlovid.

Президент США продовжить виконувати свої обов’язки під час самоізоляції. Так, вранці він спілкувався телефоном з членами персоналу Білого дому та візьме участь у запланованих зустрічах телефоном та через Zoom із резиденції.

Згідно з протоколом Центру з контролю та профілактики захворювань США, Байден має бути на самоізоляції, доки не отримає негативний результат тесту на коронавірус.

У Білому домі пообіцяли щоденно надавати оновлену інформацію про стан президента, оскільки він продовжує виконувати всі обов’язки в офісі, перебуваючи в ізоляції.

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