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У Львові троє дорослих та трирічна дитина отруїлись чадним газом

Ольга Денисяка

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У квартирі на вулиці Балабана у Галицькому районі Львова четверо людей отруїлись чадним газом, серед них є трирічна дитина. Постраждалих госпіталізували до медзакладів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Черговий випадок отруєння чадним газом трапився 23 липня о 21:05 год. у квартирі на вул. Балабана (Галицький район). Тоді четверо людей постраждали від отруєння чадним газом. Серед них – трирічна дитина. Постраждалих доправили в обласну клінічну лікарню і міську дитячу клінічну лікарню. Обставини події встановлюють.

Загалом від початку року по місту зафіксували 33 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 82 людей, з них 22 дитини. На жаль, 3 людини загинули.

Як зазначають у мерії, причина всіх отруєнь – недотримання правил користування газовими приладами у побуті, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки.

Останніми роками на Львівщині суттєво побільшало отруєнь чадним газом. Так, протягом 2020 року постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут.

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