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СБУ затримала чергового російського агента

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України затримала в Києві агента спецслужб РФ, який передавав ворогу дані про ЗСУ т а тероборону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, правоохоронці затримали 41-річного мешканця Києва. З квітня 2022 року чоловік передавав інформацію для розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.

Завдання він отримував від військової кореспондентки фкдерального «Первого канала», яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях України. Киянин збирав дані про українських військових та тероборону. Інформацію він передавав через месенджери, а для конспірації використовував різні телефонні номери.

Під час обшуку представники СБУ вилучили у затриманому мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази його протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала агента воєнної розвідки РФ, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до «розстрільних груп» окупантів.

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