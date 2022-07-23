Зеленський відреагував на обстріл Одеського порту

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що обстріл росіян порту в Одесі свідчить про те, що рф завжди знаходитиме шляхи, як не виконувати свої обіцянки. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

На ракетні удари російських військ, завдані у суботу, 23 липня, зокрема й по території Одеського порту, Володимир Зеленський відреагував під час зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США.

Він зауважив, що кремль атакував український порт своїми ракетами менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту зерна.

«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив конгресменам, що саме тому Україна не може бути країною, де є «заморожена» війна. Саме тому для нашої держави вкрай необхідно мати змогу деокуповувати українські території.

Нагадаємо, 23 липня російські окупаційні війська випустили чотири ракети типу «Калібр» по Одеському торговому порту. Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві – влучили в інфраструктурні об’єкти порту.

Спочатку речник Сил протиповітряної оборони України Юрій Ігнат стверджував, що російська армія завдала ракетного удару по тій частині Одеського порту, де зберігалося зерно.

Згодом речниця Сил охорони та оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила, що ворожа ракета влучила у насосну станцію, а зерносховище вціліло.

На удар відразу відреагували в Міністерстві закордонних справ. Там заявили, що росії знадобилося менше 24 годин, щоб поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному документі у Стамбулі 22 липня.

Разом із тим ракетний обстріл Одеського порту в МЗС назвали «плювком володимира путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану».

Зі свого боку в ООН засудили удари російських військових по Одеському порту.

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