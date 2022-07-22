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ЗСУ знищили артдивізіон російських гаубиць

Ольга Денисяка

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Артилерії десантно-штурмових та сухопутних військ Збройних Сил України знищили артдивізіон російських гаубиць, особовий склад та техніку окупантів. Про це йдеться у Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«Завдяки чіткій та злагодженій взаємодії, було знищено гаубичний артилерійський дивізіон (без однієї гаубичної батареї) – одиниць 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

Комаднування ДШВ також опублікувало відео, на якому показані успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗС України. Переглянути відео можна за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 39 000 військових, 1 704 танки, 221 літак та 188 гелікоптерів.

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