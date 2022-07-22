Втрати особового складу ворога перевищили 39 тисяч

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 39 000 військових, 1 704 танки, 221 літак та 188 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 22 липня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 39 000 (+150) осіб,
- танків ‒ 1 704 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 920 (+8) од,
- артилерійських систем – 863 (+4) од,
- РСЗВ ‒ 251 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 803 (+22) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 713 (+3),
- Крилаті ракети – 167 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 72 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
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Анастасія Диняк