Втрати особового складу ворога перевищили 39 тисяч

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 39 000 військових, 1 704 танки, 221 літак та 188 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 22 липня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 39 000 (+150) осіб,

танків ‒ 1 704 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 920 (+8) од,

артилерійських систем – 863 (+4) од,

РСЗВ ‒ 251 (+0) од,

засоби ППО ‒ 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 803 (+22) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 713 (+3),

Крилаті ракети – 167 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 72 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.