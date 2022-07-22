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Втрати особового складу ворога перевищили 39 тисяч

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 39 000 військових, 1 704 танки, 221 літак та 188 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 22 липня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 39 000 (+150) осіб,
  • танків ‒ 1 704 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 920 (+8) од,
  • артилерійських систем – 863 (+4) од,
  • РСЗВ ‒ 251 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 803 (+22) од,
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 713 (+3),
  • Крилаті ракети – 167 (+0);
  • Спеціальна техніка ‒ 72 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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