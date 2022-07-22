Рада ЄС схвалила виділення ще 500 млн євро військової допомоги Україні

22 липня Рада Європейського союзу схвалила раніше ухвалене рішення виділити Україні новий транш військової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Про це з посиланням на пресслужбу Ради ЄС повідомляє Радіо Свобода.

«Завдяки п’ятому траншу розміром 500 млн євро, мобілізованому сьогодні, загальний внесок ЄС у рамках ЄФМ для України тепер становитиме 2,5 мільярди євро», – йдеться у повідомленні.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, коментуючи рішення, наголосив, що ЄС і далі «зосереджений і непохитно підтримує Україну в її боротьбі за свободу і незалежність».

«Україні потрібно більше зброї, ми її надамо», – сказав Боррель.

У пресслужбі Ради ЄС уточнили, що, відповідно до поточних пріоритетів, заявлених урядом України, і наданої досі підтримки, 490 мільйонів євро допомоги буде виділено «на військову техніку, призначену для доставки летальної сили в оборонних цілях», а 10 мільйонів євро підуть на обладнання і витратні матеріали, такі як засоби індивідуального захисту, аптечки і пальне.

Як нагадали в Раді ЄС, попередні заходи допомоги були погоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня і 23 травня.

Про те, що ЄС погодив додаткові 500 мільйонів євро військової допомоги України в рамках Європейського фонду миру, стало відомо 18 липня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував ЄС за допомогу: «Зброя: вдячний за додаткові 500 мільйонів євро в рамках EPF та закликаю до додаткової двосторонньої військової допомоги. Санкції: енергетичне ембарго, обмеження цін на нафту, заборона всіх російських телеканалів. Я закликаю країни ЄС підтримати Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України».

Зауважимо, попередній транш військової допомоги Україні був спрямований на надання важкого озброєння. Загальна вартість четвертого траншу становила також 500 мільйонів євро.

Окрім того, Євросоюз ухвалив рішення щодо макрофінансової допомоги для «забезпечення нагальних потреб». На це виділили мільярд євро, а другий такий транш може становити 8 мільярдів євро.

Натомість, попри обіцянки канцлера Олафа Шольца, Німеччина скоротила до мінімуму військову допомогу Україні.