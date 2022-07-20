Німеччина скоротила військову допомогу Україні до мінімуму

Попри обіцянки канцлера Олафа Шольца, Німеччина скоротила до мінімуму військову допомогу Україні. Про це пише Die Welt.

Так, німецьке видання Die Welt проаналізувало списки запланованої та вже виконаної військової допомоги Україні від Німеччини. Таким чином журналісти з’ясували, що станом на 21 червня поставки зброї були незначними.

У перший тиждень Україна отримала 42 тисячі харчових пайків, а у другий — 102 неброньованих авто. 21 червня Німеччина передала сім самохідних гаубиць PzH 2000, а 28 червня боєприпаси, ще 5 тисяч шоломів, обладнання для захисту від дронів та запчастини для автомобілів. За даними видання, це найбільші поставки.

Починаючи з 30 березня й до середини червня Київ в основному отримував рації, ручні гранати, запасні частини до кулеметів, шнури для вибухівки. У Die Welt наголосили, що Україна вимушена самостійно закуповувати озброєння у Німеччини. У червні Київ закупив ще 2 900 протитанкових гранатометів Matador безпосередньо у виробника.

Зауважимо, уряд Німеччини заявив, що Україні нададуть важку бронетехніку, системи ППО, дрони та реактивні системи залпового вогню MARS, однак наразі про отримання цих позицій не йдеться.