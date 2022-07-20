Верещук анонсувала «більш жорстку позицію» щодо українців, які отримали паспорт рф

Для того, щоб реально протидіяти окупації, Україна має зайняти «більш жорстку позицію» щодо тих громадян, які братимуть російський паспорт. Про це повідомила міністерка реінтеграції й тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook.

За словами посадовиці, росіяни на окупованих територіях поспішають із так званими «референдумами» та видачею паспортів рф, бо розуміють неминучість контрнаступу ЗСУ. Разом із тим, роздаючи свої паспорти, загарбники хочуть забезпечити собі «живий щит» із громадян України.

«Тут не має бути жодних ілюзій: паспорти та «референдуми» – це російська зброя, більш небезпечна, ніж ракети», – підкреслила Ірина Верещук.

Проте міністерка переконана, що для реальної протидії окупації Україна має зайняти «більш чітку та більш жорстку» позицію щодо отримання російських паспортів та голосування на псевдореферендумах.

«Маємо чітко сказати: це злочин проти нашої держави! І засадничо будь-яке отримання українським громадянином (незалежно від мотивів) паспорта держави-агресора має розглядатись як злочин. Ми маємо донести це до громадян, які знаходяться зараз під тимчасовою окупацією. Розумію, що це жорстко, але йдеться про існування Української держави», – наголосила Верещук.

Водночас вона уточнила, які тут можуть бути юридичні винятки. Уникнути покарання за отримання паспорта рф громадянин України може, наприклад, якщо іншої можливості для виїзду на українську територію у нього не було.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти почали видавати російські паспорти в червні. Перші вручення документів зробили показово на камеру, але тоді знайшлося лише 23 охочих. Серед тих, хто взяв російський паспорт, – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

Наприкінці червня стало відомо, що мешканці Херсонщини не хочуть брати паспорти рф, тому окупанти вирішили паспортизувати в’язнів місцевої колонії.

Згодом окупаційна влада на Херсонщині вирішила примусово давати російське громадянство усім новонародженим після 24 лютого.

У Маріуполі паспорт рф загарбники почали ще у травні. На частині окупованої Запорізької області ще й вирішили створити штучні черги до ЦНАПів, аби нібито продемонструвати «ажіотаж».

Тим часом у ЄС вже заявили, що не визнають паспортів, які режим путіна видає українцям на окупованих територіях України.

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