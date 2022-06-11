Зі всього Херсона по російські паспорти прийшли Сальдо і ще 22 зрадники

російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо. Про це пише Українська правда з посиланням на пропагандистську ТААС.

Кремлівські пропагандисти показали вручення російських паспортів у Херсоні, яке провели до Дня росії. По паспорти країни-агресора прийшли загалом 23 зрадники, серед них – колаборант і ексмер міста Володимир Сальдо.

«Для мене це справді історичний момент. Я завжди думав про те, що ми одна країна та один народ», – так він прокоментував отримання паспорта громадянина рф.

Зазначимо, Сальдо з 2002 по 2012 був мером Херсона (2008-го визнавався найкращим градоначальником України), потім народним депутатом від Партії Регіонів.

Як народний депутат у січні 2014 року він голосував за «диктаторські закони» Януковича, спрямовані проти Майдану.

Додамо, що Центр протидії дезінформації при РНБО стверджує, що російська пропаганда взялась поширювати фейки про купу охочих отримати паспорт рф у Херсоні. Нібито черга у місті сягнула 4000 осіб.

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