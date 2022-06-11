ОСТАННІ НОВИНИ

Зі всього Херсона по російські паспорти прийшли Сальдо і ще 22 зрадники

Наталя Дуляба

|

російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо. Про це пише Українська правда з посиланням на пропагандистську ТААС.

Кремлівські пропагандисти показали вручення російських паспортів у Херсоні, яке провели до Дня росії. По паспорти країни-агресора прийшли загалом 23 зрадники, серед них – колаборант і ексмер міста Володимир Сальдо.

«Для мене це справді історичний момент. Я завжди думав про те, що ми одна країна та один народ», – так він прокоментував отримання паспорта громадянина рф.

Зазначимо, Сальдо з 2002 по 2012 був мером Херсона (2008-го визнавався найкращим градоначальником України), потім народним депутатом від Партії Регіонів.

Як народний депутат у січні 2014 року він голосував за «диктаторські закони» Януковича, спрямовані проти Майдану.

Додамо, що Центр протидії дезінформації при РНБО стверджує, що російська пропаганда взялась поширювати фейки про купу охочих отримати паспорт рф у Херсоні. Нібито черга у місті сягнула 4000 осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів