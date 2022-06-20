На Запоріжжі окупанти створюють штучні черги до ЦНАПів

У тимчасово окупованому Бердянську самопроголошена влада змушує людей стояти в чергах до ЦНАПів, аби продемонструвати «бажання» отримати російські паспорти. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, окупаційна адміністрація змушує місцевих мешканців, які стоять на обліку у військовій комендатурі, створювати штучні черги перед пунктами фотографування на документи. У разі відмови людей відправляють на громадські роботи.

Окрім того, за даними розвідки, на півдні України зафіксували роботу мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ.

«Під час роботи зазначених груп на кожній конкретній локації в радіусі від кілометра зникав мобільний зв’язок українських операторів та блокувалась можливість перегляду українських сайтів в мережі Інтернет. Після переміщення групи з локації доступ до українських сайтів відновлювався. Імовірно, що головне завдання зазначених груп – пошук проукраїнськи налаштованих осіб та членів їхніх сімей», – йдеться у повідомленні.

У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині росіяни планують створити «нове сільськогосподарське підприємство, за принципом колективного господарства». Колишнім співробітникам обіцяють платити 10 тисяч рублів. Ті, хто погоджується, на такі умови, мають до вересня отримати російське громадянство.