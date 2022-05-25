Маріупольцям почали видавати російські паспорти

У тимчасово окупованому Маріуполі незаконна російська влада видає українським громадянам російські паспорти. Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко.

Так, у середу, 25 травня, окупанти почали видавати українцям російські паспорти, замість паспортів так званої «ДНР», як це було раніше.

«Саме сьогодні так звана «ДНР» дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої «ДНР». Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові вивозять людей з тимчасово окупованого Маріуполя до фільтраційного пункту у селі Безимене Новоазовського району. У вівторок, 24 травня, туди відправили 346 маріупольців. Серед них – 24 дитини.

Окрім того, після фільтрації українців депортують до Росії. Зокрема з Безименного до Таганрогу вивезли 230 маріупольців, серед яких 15 дітей.