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Вже 25 жертв: після удару у Вінниці померла лікарка

Наталя Дуляба

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Кількість жертв внаслідок авіаудару російських військ по центру Вінниці зросла до 25 осіб – померла лікарка Наталя Фальштинська. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов на своїй сторінці у Facebook.

У вівторок, 19 липня, у лікарні померла Наталя Фальштинська – неврологиня клініки «Нейромед», одна з поранених під час ракетного обстрілу росіян по центру Вінниці.

В момент удару лікарка приймала пацієнтів у медцентрі. Врятувати її життя медикам не вдалося.

«Без мами залишились троє дітей. Світла пам’ять…», – написав Сергій Борзов.

Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по центру Вінниці зросла до 25 осіб.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські окупанти обстріляли центр Вінниці. Крилаті ракети «Калібр» влучили в офісний центр, а також пошкодили Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Кількість жертв щоразу зростала і тепер сягнула 25 осіб, ще 68 людей перебувають у лікарні.

Удар по Вінниці українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським назвала терактом і закликала світ врешті визнати росію державою-терористом. У Євросоюзі зі свого боку заявили, що рф відповість за воєнний злочин у Вінниці.

Разом із тим у росії згодом визнали, що військові свідомо били по цивільних об’єктах у Вінниці.

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