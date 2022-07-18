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Зеленський пропонує нардепам звільнити Баканова

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський 18 липня зареєстрував у Верховній Раді України подання на звільнення глави СБУ Івана Баканова. Про це йдеться на сайті парламенту.

Постанову про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України вже зареєстрували і передали на розгляд Комітету питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як вказано у документі, представляти це подання на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента України у Конституційному суді, нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 17 липня, на сайті президента України опублікували укази, яким Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув очільника СБУ Івана Баканова.

Сам президент заявив, що значний масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, «викликають дуже серйозні запитання до очільників СБУ та Генпрокуратури».

На місце Венедіктової призначили Олексія Симоненка, а замість Баканова – його заступника Василя Малюка. Детальніше про те, хто ці люди, читайте за посиланням.

Згодом Ірина Венедіктова прокоментувала своє відсторонення, заявивши, що «не може і не буде сперечатися» з думкою чи рішенням президента України. Проте законодавство України передбачає єдиний варіант звільнення генпрокурора, тож якщо у Верховній Раді зареєструють відповідну постанову, Венедіктова готова відразу прийти на звіт до нардепів.

Баканов своє усунення від посади публічно не коментував.

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