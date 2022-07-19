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Канадці хочуть подарувати Україні на День Незалежності «Байрактар» і вже збирають гроші

Ольга Денисяка

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У Канаді організували збір коштів на ударний безпілотник «Байрактар» для української армії. Такі самі збори раніше вже проводили у Литві, Польщі та власне в Україні. Про це повідомляє hromadske.

Збір розпочала громадська організація UHelpUkraine. Загалом планують зібрати 7 мільйонів канадських доларів (160 мільйонів гривень).

«За допомогою українсько-канадської громади та всіх тих, хто підтримує боротьбу України проти тиранії, ми можемо сприяти реальним змінам і допомогти нашим героям повернутися додому», – йдеться в описі до збору.

Волонтери хочуть передати придбаний безпілотник до Дня Незалежності – 24 серпня. Наразі зібрано 12 450 канадських доларів.

Організацію UHelpUkraine створили в Канаді після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Команда волонтерів збирає пожертви у Канаді та організовує перевезення через Польщу до України товарів першої необхідності.

Нагадаємо, наприкінці травня у Литві лише за три з половиною дні зібрали п’ять мільйонів євро для купівлі ударного безпілотника «Байрактар» для ЗСУ. Посол України в Литві заявив, що це перший випадок в історії, коли люди збирали гроші на купівлю «Байрактара».

Після того, як турецька компанія-виробник «Байрактарів» Baykar дізналася про збір коштів литовців, вона заявила, що безплатно подарує Литві один свій безпілотник для українців: він уже прибув у країну.

Згодом українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень, щоб купити чотири «Байрактари» для Збройних сил (хоча спочатку планували зібрати лише на три безпілотники за тиждень). У Благодійному фонді Сергія Притули цю фандрейзингову кампанію назвали «найбільшою для України».

Зі свого боку компанія-виробник безпілотників заявила, що передасть три штуки безкоштовно. А перед цим посол України в Туреччині Василь Боднар зазначав, що Туреччина «в захваті» від бажання українців власними силами закупити ударні безпілотники.

А наприкінці червня в Польщі теж розпочали збір 22,5 мільйона злотих на «Байрактар» для України — станом на 19 липня зібрали 17,4 мільйона злотих.

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