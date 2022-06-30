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Поляки збирають гроші на «Байрактар» для України

Андрій Котенський

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У Польщі вже зібрали близько 1.5 мільйона злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України. Про це повідомив ініціатор збору, журналіст Славомір Сераковський.

Лічильник на офіційному сайті акції наразі показує близько понад 1 мільйон 490 тисяч злотих.

«Нас тут кілька тисяч! Якщо кожен покладе лише один злотий, то вийде кругленька сума. Українці ж зібрали на 3 байрактари, заплативши в середньому 20 гривень (3 злотих). Ми теж так можемо», – йдеться у описі кампанії збору коштів.

Нагадаємо, акцію анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні. Компанія Baykar зворушена щедрістю людей вирішила подарувати Україні «Байрактари», на які українці зібрали гроші.

Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.

Долучитись до збору можна за посиланням: zrzutka.pl/na-polskiego-bayraktara-dla-armii-ukrainy

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