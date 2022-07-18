Вперше в історії ЗСУ для жінок створять уніфіковану військову форму

Незабаром для жінок, що служать у ЗСУ, вперше створять уніфіковану військову форму. Її пошиють спеціально під особливості жіночої фігури. Про це пише ВВС Україна.

У Міноборони кажуть, що над розробкою жіночої форми для військовослужбовиць ЗСУ вже працюють спільно з двома волонтерськими групами. Перша створена в межах проєкту першої леді «Безбар’єрність», а другу, Arm Women Now, очолює депутатка Київради Ірина Никорак.

Волонтерок попросили проаналізувати досвід щодо жіночої форми в арміях інших країн, звернувши увагу на типи фігур. Це дозволить на перших етапах індивідуально підбирати жінкам одяг. Окремо стоїть й питання нижньої білизни, яка у ЗСУ є суто чоловіча.

Головна вимога Міноборони – протестувати військову форму в польових умовах. За словами Ірини Никорак, першу партію штанів, кітелів і тактичної білизни вже цього тижня передадуть українським захисницям безоплатно, аби переконатися, що вона функціональна та зручна.

Лекала для однострою розробили за жіночою формою збройних сил США, яку називають однією з найкращих у світі. Одяг для військових відшили з якісного «пікселю», що замовили у Польщі.

Загалом Arm Women Now планує запустити виробництво жіночих футболок, тактичних сорочок «убокс», термобілизни й зимового одягу.

Ірина Никорак розповідає, що ідея виробництва уніфікованої жіночої військової форми з’явилася після численних запитів від жінок, які зараз воюють на передовій. Так, чоловічі розміри й фасони військової форми абсолютно не відповідають жіночим. Наприклад, штани можуть добре сидіти у стегнах, але будуть завеликі у талії, а кітелі мають задовгі рукави, тому плече опускається майже до ліктя.

«Жінкам доводиться перешивати форму або пристосувати її булавками та тактичним ременем у польових умовах. Це незручно й нефункціонально», – наголосила Ірина Никорак.

На пошив перших 300 комплектів 400 тисяч гривень волонтерам вдалося зібрати завдяки благодійними внесками й через аукціони. Після того, як виготовлена форма пройде тестування, Міноборони зможе затвердити єдиний стандарт жіночої уніформи та передбачити на це гроші в бюджеті.

Зазначимо, що у ЗСУ разом із добровольцями територіальних громад зараз служать близько 57 тисяч жінок. Орієнтовно 32 тисячі із них перебувають у зоні бойових дій.

Загалом кількість військовослужбовиць у Збройних Силах України зросла вдвічі з 2015 року. З 2017-го жінки отримали доступ до майже всіх бойових та офіцерських посад. І сьогодні парамедики, артилеристки, снайперки, розвідниці, командирки рот і взводів виконують свій військовий обовʼязок на передовій та в тилу нарівні з чоловіками.

Втім жінкам військовим досі видають чоловічу форму й чоловічу спідню білизну, їм бракує взуття менших розмірів та бронежилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці 2021 року в Україні презентували бронежилет для жінок.

Із 1 жовтня за новим наказом Міноборони українки низки професій будуть зобов’язані стати на військовий облік. Щоправда, це не означає автоматичної мобілізації, а на військовий облік жінок братимуть лише за їхньою згодою.

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